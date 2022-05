Centocelle, prende appuntamento con una donna in chat. Alla porta si ritrova una coppia: rapinato e sequestrato in casa

Aveva preso un appuntamento a casa sua con una donna tramite chat ma alla porta si è trovato davanti un uomo e una donna che lo hanno minacciato con un coltello, sequestrato in casa e rapinato. È accaduto il 25 maggio scorso in un appartamento nel quartiere Centocelle a Roma. La vittima è un 49enne italiano che nel corso della rapina è stato anche ferito con un coltello. Mentre il rapinatore sorvegliava in casa la vittima, la donna è poi uscita con la carta di credito appena rapinata per fare shopping.

Ladro acrobata precipita a Roma e rischia di essere linciato: ma viene salvato dai carabinieri

In quel frangente il 39enne è riuscito a chiamare le forze dell'ordine e sul posto sono arrivate le volanti che hanno arrestato l'uomo e poi rintracciato la complice. In manette sono finiti un 39enne delle Mauritius e una donna di 35 anni, italiana. Sono accusati di sequestro di persona e rapina.