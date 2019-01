Roma, travolto da un'auto, muore uomo a Centocelle

Investimento mortale ieri sera a Roma. Un uomo di 73 anni è morto investito da un'auto su viale della Primavera, nel quartiere Centocelle. Sul posto la polizia locale del V Gruppo. Alla guida della macchina c'era una donna, che è stata portata in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga.

Addio a Nereo, il clochard che amava i libri investito e ucciso da un pirata

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 circa, in viale della Primavera, altezza via dei Glicini. A guidare la vettura, c'era una donna di 63 anni che è stata portata al polclinico Casilino per verificare le sue condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA