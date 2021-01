Roma, incendio in un appartamento a Centocelle: in salvo mamma e due figli

Incendio in un appartamento a Centocelle. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo tre persone, mamma e due figli, che erano all’interno, affidandoli al personale del 118. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio in un palazzo a via degli Amaranti. L’appartamento coinvolto dall’incendio è stato interdetto. Sul posto presente anche la polizia per gli accertamenti. Ancora sconosciute le cause. La mamma di nazionalità bengalese con i due figli sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 16:13

