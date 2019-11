Conte a Centocelle, visita a sorpresa con i proprietari dei locali incendiati

Visita a sorpresa di Giuseppe Conte ieri sera a Centocelle. Sugli incendi dolosi che hanno colpito diversi locali nelle scorse settimane scende in campo il presidente del Consiglio. Conte ha radunato attorno ad un tavolo i proprietari de 'La Pecora elettrica' e del 'Baraka bistrot', distrutti da alcuni roghi nelle scorse settimane in via delle Palme e in via dei Ciclamini, su cui indaga la Procura.

Una cena "improvvisata", che si e' tenuta in un ristorante di Centocelle, da 'Dante', non lontano dai locali incendiati. Un faccia a faccia senza telecamere e fotografi, voluto dal Primo ministro che ha assicurato il pieno supporto del Presidente del Consiglio a Danilo e Alessandra de 'La Pecora elettrica' e a Marco Nacchia del 'Baraka bistrot'. "Ieri sera erano le 20 circa, ero in strada - racconta alla Dire Danilo de 'La Pecora elettrica',- avevo appena terminato una riunione, quando mi squilla il telefono, rispondo e dall'altra parte sento: «Buonasera sono Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio, vorrei incontrarvi. Vi va di andare a cena insieme?».



In poco tempo, Conte e' arrivato in via degli Olivi. "È stata una chiacchierata molto informale- racconta Danilo - durante la quale Conte ci ha chiesto come poter essere utile. Noi non gli abbiamo dato ancora delle risposte e lui ci ha detto, gentilmente, di prenderci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno". "Se in questo momento non ve la sentite di riaprire, capisco - ha detto Conte ai partecipanti alla cena - ma spero davvero che ripartirete per poter dare un segnale molto importante". Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, nel ribadire la totale vicinanza e disponibilita' del presidente del Consiglio ad una ripartenza delle attivita', ha dato appuntamento ai gestori di Centocelle a fra due settimane.



