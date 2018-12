Castelli, quest'anno è di moda il Cenone "take away"

IL FENOMENO

Non sarà un cenone di San Silvestro con il botto quello che prevedono i ristoratori dei Castelli già alle prese, da alcuni giorni, con il calo delle prenotazioni, diminuite in molti casi anche oltre il 30 per cento rispetto al già non entusiasmante consuntivo dell’anno scorso. A sostenere fortemente il bilancio di molte attività, invece, il boom delle richieste di consegne a domicilio, in particolar modo antipasti e primi a base di pesce, servizio sempre più gettonato, quest’anno, anche se paragonato al notevole aumento della richiesta già registrato lo scorso Capodanno. E se ai brindisi e ai cotillons al ristorante la gente sembra preferire sempre di più una più intima cena a casa con amici e parenti, molti Comuni hanno scelto di ridurre drasticamente l’offerta di eventi in piazza o nelle strutture pubbliche, all’insegna di un generalizzato risparmio dovuto in gran parte ai problemi di bilancio. Così se sono sempre meno i ristoranti, gli agriturismo e le strutture ricettive di vario tipo che possono già vantare il tutto esaurito, molti esercenti cercano di attirare la clientela ancora indecisa proponendo menù low cost senza risparmiare però sull’intrattenimento musicale e danzante. Sempre più facile imbattersi in offerte “all inclusive” che partono da 40 euro a persona, anche se la media sembra attestarsi intorno ai 70, 80 euro prendendo come riferimento i ristoranti più noti. Cifre, comunque, nettamente inferiori ai prezzi praticati solo fino all’anno scorso, quando il mercato era già in discesa, che potevano normalmente arrivare anche a 120 euro a coperto.

LA SCELTA

«Difficilmente ormai un cenone supera i 100 euro a persona – spiega Daniela Mancini, presidente dell’associazione I Sapori di Genzano, tra le più attive ai Castelli a cui aderiscono molti operatori di settore - mediamente una buona offerta con cena a base di pesce e intrattenimento musicale non può scendere sotto i 70, 80 euro. La diversificazione della domanda, ormai da qualche anno sta influendo sicuramente sul classico lavoro dei ristoratori, chiamati sempre più spesso a servire i propri menù a domicilio per quanti preferiscono passare l’ultimo dell’anno in casa ma senza impegnarsi in cucina».

Enrico Valentini

© RIPRODUZIONE RISERVATA