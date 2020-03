Celio, ladro sorpreso in una casa: denunciato anche per le norme anti-virus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato Celio hanno arrestato un ladro di 56 anni che ha provato a rubare in un appartamento ma è fuggito per la presenza di una donna in casa. I poliziotti, ieri mattina, hanno infatti seguito l'uomo che si aggirava in zona Celio osservando gli ingressi e le finestre degli appartamenti. Il 56enne è entrato in uno stabile a via Annia, pedinato da un poliziotto in abiti civili, ma ne è uscito quasi subito, fuggendo, perchè nell'appartamento che aveva scelto c'era una donna. Gli agenti lo hanno quindi fermato e riconosciuto, l'uomo infatti è noto per aver commesso numerosi furti negli hotel e B&b della zona. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 26 chiavi di diverse dimensioni, un telefono cellulare di dubbia provenienza, 2 cacciaviti e 2 carte magnetiche per favorire gli ingressi in alberghi. Il 56enne era, tra l'altro, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. P.C. è stato arrestato per furto in abitazione e denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e ricettazione. Il 56enne è stato anche denunciato per l'inosservanza del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri sull'emergenzacoronavirus.