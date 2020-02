Torna "Cavalli a Roma" tre giorni di spettacolo equestre

Si apre nella Capitale un nuovo capitolo nella storia delle manifestazioni equestri: dal 13 al 16 febbraio ritorna «Cavalli a Roma» con un'edizione completamente rinnovata e organizzata per la prima volta da Veronafiere. Quattro giornate con un calendario di eventi in grado di riunire tutti i diversi ambiti legati al mondo del cavallo, con iniziative pensate per un pubblico di appassionati, sportivi, allevatori, equituristi e addetti ai lavori. E al primo posto, sempre l'attenzione al benessere animale. Cavalli a Roma 2020 «nasce dalla collaborazione tra Veronafiere e Fiera di Roma con l'obiettivo di creare valore e sostenere un settore che in Italia vale oltre 5 miliardi di euro» ha sottolineato Matteo Gelmetti, presidente di Veronafiere Spa. Per Pietro Piccinetti, amministratore delegato di Fiera di Roma, «oggi è sempre più necessario fare squadra e il sistema fieristico italiano non fa eccezione. Per rilanciare Cavalli a Roma è stato quindi naturale pensare a Veronafiere, vista l'esperienza tecnica e organizzativa che ha con Fieracavalli da oltre cento anni. Si tratta dell'inizio di un percorso di partnership che nel futuro potrebbe allargarsi ad altri ambiti».



La kermesse è stata presentata alla Biblioteca Angelica di Roma dal vicepresidente di Veronafiere, Matteo Gelmetti, da Flavio Innocenzi, direttore commerciale di Veronafiere, insieme a Pietro Piccinetti, amministratore delegato di Fiera di Roma, Marco Di Paola, presidente della Fise, Alessandro Silvestri, presidente di Fitetrec-Ante, e Marco Lepre, presidente dell'Associazione culturale Carnevale Romano. All'evento è intervenuta anche una rappresentanza dell'8/o reggimento dei Lancieri di Montebello e del 4/o reggimento dei Carabinieri a cavallo. Il Carnevale Romano, ha annunciato Marco Lepre, presidente dell'Associazione culturale Carnevale Romano, «sarà protagonista anche a Cavalli a Roma, dopo anni di gemellaggio e scambio culturale con Fieracavalli. Tutta la storia di Roma è legata al mondo del cavallo e in fiera vogliamo proprio raccontare con una serie di eventi questa antica tradizione che va dal medioevo all'unità d'Italia».

