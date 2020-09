Roma, torna il mitico millefoglie. A sorpresa Cavalletti annuncia: «Preparate i cucchiai stiamo per riaprire»

“Cavalletti sta tornando, preparate i cucchiai!”. Con un post a sorpresa su Facebook, la storica pasticceria di via Nemorense, nel quartiere Trieste di Roma - famosa nel mondo fin dal 1951 per il millefoglie - ha annunciato l’imminente riapertura. «Abbiamo sentito parlare di una nostra chiusura, abbiamo sentito di una cordata, di un ipotetico fallimento, abbiamo sentito veramente tante cose ma l’unica cosa che abbiamo ascoltato è stato l’affetto della gente. Un affetto che ci ha riempito il cuore e dato ancora più forza e sprint per riaprire - si legge sulla pagina Facebook - Cavalletti è una storia che dura da tanto tempo e mira all’infinito. Un momento duro e complicato come il lockdown l’abbiamo semplicemente trasformato nell’opportunità per riorganizzarci e rinnovarci per ripartire ancora più forti e solidi di prima. Finalmente ancora pochi giorni e potrete tornare a deliziarvi con il millefoglie e far parte di questa storia che è anche la vostra e ve ne siamo grati».

Presto, quindi, sarà di nuovo possibile gustare il famoso millefoglie, il dolce a tre piani farcito di crema chantilly aromatizzata al marsala, amato anche dalla regina Elisabetta. I più felici sono i residenti del quartiere. «Ci avete fatto prendere un colpo», scrive Antonella Frazori, a cui Cavalletti ha risposto prontamente: «Non è dipeso da noi. A presto!». «Felicissimi, le cose buone non posso finire», commenta Gabriele Olini, mentre per Antonio Puggioni «sarà intervenuta the queen Elizabeth II».

