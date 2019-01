Campidoglio, arriva il nuovo capo di gabinetto: Castiglione, magistrato della corte dei conti

Il Campidoglio ha un nuovo capo di gabinetto. Si chiama Stefano Castiglione ed è un magistrato della corte dei conti. La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, ha firmato questa mattina l'ordinanza di nomina.



La poltrona di capo di gabinetto in Campidoglio è vuota dal settembre del 2016, ovvero da quando rassegnò le dimissioni un altro magistrato, Carla Raineri, che andò via dopo alcuni scontri con Raffaele Marra, che prima di andare al Personale fu anche vice capo di gabinetto.



Nel giorno delle dimissioni di Raineri andarono va anche l'assessore al bilancio Marcello Minenna e i vertici Ama. Dopo Raineri arrivò una dirigente interna, Virginia Proverbio, come reggente. © RIPRODUZIONE RISERVATA