Castelnuovo di Porto, l'ingresso tra “I Borghi più belli d'Italia” fa infuriare le frazioni: «Chi si occupa di noi?»

Sta creando curiose e forti polemiche l’ingresso del Comune di Castelnuovo di Porto nel “club” dei “Borghi più belli d’Italia”. Sui social e per le strade del paese subito a nord di Roma c’è qualcuno che storce la bocca di fronte a una notizia che dovrebbe essere positiva per tutta la popolazione. I primi a mostrare scetticismo gli abitanti di Ponte Storto, la frazione sulla Tiberina a otto chilometri dal centro storico: «Vorrei chiedere – scrive una cittadina su Facebook - se, amando Castelnuovo, si ama anche la sua frazione che vive di disservizi. Bisogna prendersi forse tutto il pacchetto e amarla completamente, perché tante e tante volte si sente rispondere picche: Ponte Storto è una frazione e non si fa nulla per sollevarla. Il Comune corre per fare multe. Ma tutto il resto non si guarda. Le strade vedetele da ogni punto di vista».

La polemica

Alcuni, alla notizia del riconoscimento, comprensibilmente rimarcata dal Comune, hanno sotttolineato l’inadeguatezza dei trasporti: «Come ci si arriva a Castelnuovo? Con i treni indecenti che ci sono e non passano mai». Poi c’è anche chi entra nel “merito” della vicenda. La località al lato della bretella della A1 è entrata appena in un club che lo annovera tra i borghi più belli d’Italia ma c’è chi polemizza proprio su questo punto. «Guardate alle Marche – scrive una cittadina – Ci sono decine di borghi più belli e meglio curati di Castelnuovo. Perché mai Castelnuovo dovrebbe essere più bello. E’ una cosa che proprio non si capisce». Qualche altro, scettico, si chiede: «Ma, in definitiva, a che serve questa definizione? A me sembra una patacca e basta, una cosa che serve a poco». Le critiche battono soprattutto sui disservizi delle frazioni e si teme che con il riconoscimento aumenti il divario tra centro e periferia.

Ma in tanti prevale la soddisfazione e il giubilo per la notizia. Oltre all’apprezzamento per il lavoro fatto dal sindaco Riccardo Travaglini e dalla giunta, c’è la convinzione che la “medaglia” rilancerà il paese dal punto di vista turistico. Ora ci sarà molto da lavorare per migliorare i servizi di accoglienza, il commerci e la definizione dei prodotti tipici. Il “marchio” Castelnuovo di Porto insomma non potrà fermarsi alla ammissione nel “club”, ma dovrà concretizzarsi in un offerta turistica integrata e qualificata. E c’è chi è convinto che questo riconoscimento a Castelnuovo sarà di giovamento anche ai paesi vicini, sulla Flaminia, a cominciare da Riano e Morlupo. «Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare - dicono dall’amministrazione - per consolidare questo progetto. Vogliamo fare la nostra parte ma molto spetterà alle categorie produttive, commercianti, artigiani e aziende, che potranno cogliere questa opportunità per costruire passo dopo passo tutti insieme la Castelnuovo che vogliamo».