Castelnuovo di Porto, due arresti per tentata estorsione

Spacciandosi per titolari della società proprietaria di un comprensorio immobiliare si erano presentati presso un'abitazione pretendendo denaro da uno degli occupanti. L'uomo, che nell'occasione era stato anche minacciato ed aggredito fisicamente, ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto che sono intervenuti sul posto e hanno arrestato i due per tentata estorsione. I militari hanno accertato che i due, mai incaricati dalla società di recuperare gli eventuali crediti da essa vantati e già gravati da pregiudizi di polizia, non erano nuovi a simili iniziative. Per questo sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA