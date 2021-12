Roma nord non è il Vietnam, ma certe sere la Cassia sembra il Borneo: Castellitto e gli sfottò social

Sarà pur vero che ci sono giorni che se passeggi sulla Cassia sembra di stare nel Borneo. E per schivare le mandrie di cinghiali che si gettano sui cassonetti servirebbe aver partecipato (e superato) un corso di sopravvivenza. Che provaci tu a passare indenne in mezzo alle mamme dei Parioli che sorseggiano un caffè d'orzo-ginseng-schiumato-in tazza grande-con dolcificante al bar della scuola, un esercito di bionde boccolate perfettamente in equilibrio sui loro tacchi 12 pronte ad imbracciare una birkin o una racchetta da padel per sterminarti in qualche circolo sportivo. E i suv? Le smart che sfrecciano su Corso Francia tipo mine vaganti? Roma nord non sarà il Vietnam d'accordo. Ma Ponte Milvio quando piove ricorda moltissimo il Nepal.

Pietro Castellitto e l'adolescenza difficile: «Chi è cresciuto a Roma nord ha fatto il Vietnam»

La frase di Castellitto

Pietro Castellitto, figlio di Sergio e Margaret Mazzatini, dice che «non esiste posto più feroce. Un mondo dove i valori basilari dell’esistenza - voglia di potenza, di bellezza, di soldi e successo - sono ancora in voga.». Casa a Cortina o morte. Barca all'Argentario o morte. Figlio in qualche scuola internazionale o morte. Che poi neanche il dispositivo Enigma sarebbe ruscito a decifrare quella serie infinita di "Adoro", "Top", "Lovvo", "Poraccitudine" che solo una romanordina doc riesce a infilare nella stessa frase. E se non è violenza psicologica questa....E a pensarci bene effettivamente esiste qualcosa di più sadico dello "zozzone" a Corso Francia?

Gli sfottò social

Sui social, dopo la frase dell'attore 30enne, è un tripudio di sfottò: «A Roma nord - scrive qualcuno - è stata combattuta una guerra dove appena nati si veniva tatuati con il simbolo "top" e immersi nelle acque delle piscine del Foro Italico. Abbiamo perso la meglio gioventù tra il passo dei Colli della Farnesina e Ponte Milvio. Onoriamo coloro che hanno avuto il coraggio di spingersi fino a piazzale Flaminio». E ancora: «Dura barcamenarsi tra gli slums di Corso Trieste e le bidonville dei Parioli. Vuoi mette le opportunità di Torbella o il West Side di Torpigna?». «Chi è cresciuto a Roma Nord non ha fatto il Vietnam, ha fatto er Mamiani». Che poi nella Capitale è sempre una questione di conquista del territorio: «A Roma est la vita è ‘na Cambogia ma chi se lo sarebbe mai immaginato che a Roma Nord comincia il Vietnam». «Se Roma Nord è come il Vietnam, allora Roma Sud Est è come Saygon». E c'è chi rilancia: «Noi Torpignattara la potemo chiamà Hiroshima».