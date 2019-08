Castelli, mancano le aule nelle scuole: saranno trasferiti oltre cinquecento studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvio dell’anno scolastico da incubo in alcuni paesi dei Castelli Romani. I problemi di inadeguatezza delle strutture si ingigantiscono a causa delle mancanza di fondi anche per la normale manutenzione. Le situazioni più esplosive si registrano a Rocca di Papa e a Monte Porzio Catone, dove per motivi diversi, si dovrà provvedere a trovare una sistemazione idonea ad un totale di circa 500 alunni. Non si contano le polemiche. A Rocca di Papa, a causa del tremendo scoppio del 10 giugno scorso, che è costato la vita al sindaco Emanule Crestini e al delegato ai Servizi cimiteriali Vincenzo Eleuteri, è stato danneggiato gravemente l’istituto scolastico “Centro Urbano”. Veronica Cimino, vicesindaco reggente, ha predisposto il trasferimento di 11 classi elementari e materne, in attesa che vengano eseguiti i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza dell’edificio danneggiato.Secondo l’ordinanza sindacale: 8 classi delle elementari, per un totale di circa 180 alunni, saranno trasferite nei locali dell’istituto Leonida Montanari che ospita già 300 studenti delle medie. I dirigenti dell’istituto comprensivo Centro Urbano hanno fatto notare in un incontro pubblico che l’aumento della popolazione scolastica nella struttura della scuola media crea gravi problemi di sicurezza. Inoltre, devono essere rifatti i tetti e creati nuovi bagni. Si è quindi costituito un comitato pubblico di cittadini e docenti che rivendica spazi adeguati per i portatori di handicap e la sala mensa per i bambini delle elementari. Molti cittadini avrebbero preferito una diversa collocazione. A Monte Porzio Catone, invece, per lavori di sicurezza e per adeguamento alle norme antisismiche dovranno essere ricollocate 12 classi per un totale di circa 240 alunni delle elementari del plesso Palazzo Borghese. Massimo Pulcini, sindaco di Monte Porzio Catone, in accordo con gli organismi collegiali della scuola ha predisposto che: 6 classi andranno nel plesso delle medie in via Costagrande; 4 classi nel plesso della materna di via Frascati Antica e 2 nel plesso di via I° Maggio. Per non congestionare il traffico sono previsti orari diversificati per l’ingresso e l’uscita degli alunni. Da considerare che le famiglie dovranno pagarsi lo scuolabus.«A causa del dissesto finanziario - spiega il sindaco Pulcini - ereditato dalla precedente, amministrazione il comune non può compartecipare alle spese». A Genzano, i problemi maggiori si hanno soprattutto alla scuola elementare Pascoli. «L’anno scorso - fanno notare i consiglieri Flavio Gabbarini e Fabio Papalia, rispettivamente del Pd e di Fratelli D’Italia - si sono staccati dei pezzi di cornicione che sono caduti proprio all’ingresso della scuola. Sono state poste delle reti per evitare danni maggiori, ma i lavori non sono stati mai fatti».A Genzano alcuni edifici scolastici sono stati costruiti agli inizi del Novecento e mancano certificati di adeguamento alle nuove norme di sicurezza. «A Frascati - afferma Paola Gizzi, assessore alla Pubblica Istruzione - l’anno scolastico inizia senza grandi problemi. Abbiamo ricevuto finanziamenti per rifare il tetto della scuola media Nazario Sauro». Restano, però, le difficoltà del Liceo Classico Linguistico “Cicerone”, che non ha ancora ricevuto i locali promessi di Villa Campitelli. Questo istituto ha 21 classi e 21 aule e non potrà disporre degli indispensabili laboratori linguistici. A Monte Compatri, invece, preoccupa la situazione del muro antistante la scuola Rosmini, frequentata da diversi bambini delle primarie.