Castelli, via alla stagione delle sagre: fettuccine a Monte Compatri, porchetta ad Ariccia

Ieri sera la sagra ha bissato i grandi numeri di venerdì con migliaia di piatti di fettuccine serviti ai visitatori e il concerto dei Rockaway che ha proposto il rock dei Dire Straits. Oggi si inizia, invece, all’ora di pranzo con le cucine aperte già da mezzogiorno per finire con il gruppo Asia Live, tribute band de I Nomadi. Domani gran finale con l’ultimo giro di fettuccine e lo spettacolo I figli delle stelle.



Folla delle grandi occasioni a Monte Compatri dove venerdì è iniziata la quattro giorni di festa dedicata alle fettuccine monticiane fatte a mano. Gustosissimo apri pista della lunga stagione delle sagre più celebrate dei Castelli che proseguiranno ad Ariccia, ai primi di settembre, con la sagra della porchetta per chiudere agli inizi di ottobre, in quel di Marino, con la celeberrima sagra dell’Uva. Quest’anno la sagra delle fettuccine, dopo il successo di pubblico registrato nelle ultime edizioni, ha suggerito agli organizzatori di ampliare il programma fino a lunedì sera per ospitare le migliaia di ospiti provenienti dall’hinterland e dalla Capitale Aspettative pienamente rispettate visto che già da venerdì sera è stata servita una quantità gigantesca di fettuccine, sapientemente lavorate alla monticiana da decine di cuoche e cuochi locali, sulle tavolate allestite lungo viale Serranti. Al trionfo del piatto tipico locale, accompagnato dal buon vino di Monte Compatri è seguito l’affollato concerto dei NameOut, giovanissima band pop castellana (Giulia Elsa Valentini, Gabriele Campagna, Pietro Petti, Matteo Romani e Francesco Caracciolo), già nota per i cinque singoli gettonatissimi negli ultimi mesi su Spotify.