Ospedale dei Castelli, aumentano i posti letto ma tanti medici sono in “fuga”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo ampliamento all’Ospedale dei Castelli: entro la fine del prossimo mese ci saranno 52 posti letto in più. Ma secondo i sindacati potrebbe crearsi un problema per la mancanza di medici. La vicenda fa discutere. Il dottor Salvatore Pace, segretario Ugl medici Roma e provincia, afferma: «In alcuni reparti, strategici, il cinquanta per cento dei medici ha chiesto il trasferimento in altri ospedali. I dirigenti dell’Asl Rm6 dovrebbero chiedersi le ragioni di questa fuga. Gli specialisti non si sentono gratificati».L’incremento dei posti letto è un dato a favore dell’Ospedale dei Castelli. Entro ottobre il nosocomio castellano potrà ospitare in totale 206 ricoverati rispetto agli attuali 137 e ai 17 dializzati. L’ampliamento è stato predisposto, con un decreto dello scorso agosto, dal commissario Nicola Zingaretti, e porterà ad una nuova configurazione dei reparti. L’Asl Rm6 ha anche reso noti i dati dei servizi dell’assistenza offerti. Dal 13 dicembre 2018 ad oggi, al Pronto Soccorso ci sono stati 29.433 accessi, i ricoverati sono stati 4.400, i parti 392, le procedure chirurgiche 1.665, 38.000 le prestazioni ambulatoriali e 115.000 le prestazioni del laboratorio analisi.«Abbiamo raggiunto - dice Narciso Mostarda, direttore generale dell’Asl Rm6 - numeri di produzione e una qualità delle performance assolutamente ragguardevoli, che dimostrano come tutta l’azienda abbia messo in campo una capacità di adattamento al nuovo e un’abilità organizzativa davvero eccezionali». Salvatore Pace, dell’Ugl, però ribatte: «Vorremmo sapere quali e quanti saranno gli operatori sanitari utilizzati per assistere e curare i nuovi ricoverati. Ci risulta che c’è una carenza d’organico, che verrà aggravata dalle richieste di trasferimento dei medici. L’Ospedale dei Castelli non è attrattivo per gli operatori sanitari e questo è un grave problema».Su questo argomento il direttore Mostarda è categorico. «Non mi risulta - dice - che i medici abbiano fatto richiesta di trasferimento». Secondo indiscrezioni, i reparti che potrebbero essere messi in difficoltà dalle richieste dei sanitari di andare via sono quelli di Chirurgia e Radiologia. Negli ultimi mesi, fanno sapere i dirigenti dell’Asl Rm6, sono stati assunti 140 tra medici, infermieri e personale sanitario. «Entro gennaio del prossimo anno - aggiunge Mostarda - dovranno essere assunti altri 33 infermieri, 6 medici pediatri e altro personale». Insomma all’inizio del prossimo anno l’organico dovrebbe essere completato in previsione dell’ulteriore ampliamento dell’Ospedale castellano che a regime avrà circa 350 posti letto. Nell’Ospedale dei Castelli potrebbero essere attivati alcuni servizi sanitari che non sono stati mai funzionati negli nosocomi castellani. Si pensa infatti al reparto di Emodinamica, mentre nelle prossime settimana dovrebbe essere aperta una Casa della Salute nel litorale romano.