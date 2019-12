Roma, Castelli, due banche assaltate nella stessa notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte criminale nell’hinterland della Capitale con due colpi alle banche di Genzano e Zagarolo, a poca distanza di tempo l’uno dall’altro. Nella città dell’Infiorata, il tentato colpo è avvenuto nella frazione di Landi, in piazza delle Lotte Contandine. Tra le due e le tre di notte, almeno tre persone a volto travisato, a bordo di una ruspa agricola, hanno sfondato il bancomat dell’istituto di credito Banca di Ctrecito Cooperativo Colli Albani per portarsi via il bottino. Ma fortunatamente è scattato subito l’allarme: sono intervenuti i vigilantes e una volante della polizia di Genzano.A quel punto, i malviventi hanno preso la fuga nelle campagne facendo perdere le loro tracce. Adesso è caccia aperta ai rapinatori che hanno completamente devastato con la ruspa lo sportello bancomat, senza però fare in tempo a portare via i soldi all’interno. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere che si trovano dei dintorni per cercare elementi che possano velocizzare l’identificazione dei banditi. Sul posto è intervenuta anche la scientifica di Roma per i rilievi. Per quanto riguarda il mezzo agricolo utilizzato, sono in corso le indagini per capire se sia stato rubato o comunque da dove provenga. È probabile che la ruspa sia stata presa nelle campagne tra Lanuvio e Aprilia.Notte agitata anche a Zagarolo, dove un’altra banca, quella del Centro Lazio, in viale Ungheria, è stata presa d’assalto con un’auto ariete. È successo ieri mattina intorno alle quattro. Proprio a quell’ora, quando ancora era buio, una residente si è svegliata per andare in bagno e dalla finestra ha notato un’auto parcheggiata davanti all’istituto di credito. «Ho notato subito che qualcosa non andava, era strano che quella vettura fosse lì – ha raccontato la donna - soltanto pochi secondi dopo ho realizzato che c’erano delle persone all’interno che si erano intrufolate. Insomma mi sono accorta che c’erano dei banditi in azione e ho avuto moltissima paura».Con tutta probabilità ad assalire la banca erano in due. Hanno tentato di scardinare la cassa continua esterna forzando gli accessi. Fortunatamente non ci sono riusciti. Si sono dati alla fuga prima che arrivasse sul posto una pattuglia di un istituto di vigilanza. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza e indagano per identificare gli autori del colpo. Poco tempo fa la stessa dinamica è stata registrata alle Poste di Carchitti, sempre con un’auto ariete di colore scuro, e anche in quell’episodio i ladri non sono riusciti a scardinare il bancomat fuggendo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Poco più di una settimana fa invece un colpo è stato messo a segno nella capitale in via Ugo Ojetti, in zona Montesacro. Un gruppo di persone, utilizzando un’auto per sfondare, ha distrutto la vetrata della Banca del Fucino portando via un distributore di contanti con 40 mila euro. I malviventi sono poi scappati a bordo di un’auto facendo perdere le loro tracce. Anche in questo caso potrebbero tornare di prezioso aiuto per i militari intervenuti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca. Spetterà agli inquirenti mettersi sulle tracce dei malviventi.