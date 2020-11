Aumentano i casi di Coronavirus ai Castelli e la confusione sui numeri reali dell’epidemia alimenta il panico tra gli abitanti. Ormai la psicosi dilaga: a Frascati, a Nemi, a Marino, ad Ariccia e anche a Velletri dove il pronto soccorso è rimasto chiuso due giorni. La paura della gente ha preso il sopravvento e la scarsità di dettagli dalla Asl Rm 6 contribuisce ad aumentare illazioni e sospetti. La situazione è quasi esplosiva a Nemi, 1.900 abitanti, dove nessuno conosce veramente l’entità dell’epidemia. Ci sarebbero almeno 15 positivi nella casa-famiglia “Il Grembo”. Una classe della scuola media è stata messa in quarantena per l’infezione di un alunno: voci su una insegnante. Genitori disorientati e sotto fortissimo stress.

Covid, bollettino 8 novembre 2020: 32.616 contagi e 331 morti. Stabile il rapporto tamponi/positivi e le terapie intensive



«Abbiamo paura – afferma un gruppo di cittadini – qui i contatti sono costanti perché ci conosciamo tutti. Vogliamo rassicurazioni dal Comune sui numeri ma nessuno le fornisce». Gli ultimi dati diramati dal Municipio sono della settimana scorsa. Il sindaco, Alberto Bertucci, ammette quasi candidamente: «Siamo nella confusione assoluta. I positivi a Nemi dovrebbero essere meno di 20, ma è impossibile determinare il vero numero. Ho visto i dati forniti dalla Regione e ho constatato che dal conteggio non sono sottratti i negativi. Il sistema è saltato».

Anche negli altri Comuni dei Castelli aleggia la nebbia. Tanti, basta vedere i social, temono che le cifre siano sbagliate o addirittura false. La Asl Rm 6, guidata da Narciso Mostarda, ha comunicato ieri (dati riferiti a sabato) 160 nuovi contagi, in calo rispetto a sabato. Ad Ariccia i positivi sarebbero, attualmente, 160 (0,83% della popolazione) di cui 16 ricoverati. A Velletri ne vengono indicati 404 (0,75% degli abitanti)e. A Frascati 254 (1,13%, tra le percentuali più alte), a Montecompatri 109 (0,89%), a Lanuvio 147, a Rocca di Papa 271 (1,59%), a Colonna circa 30, a Castel Gandolfo 80, a Lariano 140 e a Marino 340 (0,77%). Più complicato il calcolo ad Albano. Il sito internet del Comune rimanda al link del Sistema Sanitario Regionale. Si parla di 474 casi (1,13% dei residenti). Andrebbero tolti i negativizzati ma nessuno sa quanti siano. «I contagiati - dice Gianluca Staccoli, sindaco di Ariccia - sono veramente tanti. Bisogna sostenere loro e le famiglie». Oggi a Velletri dovrebbe riaprire il pronto soccorso dopo due giorni di stop per infezione. Su un muro dell’ospedale è apparso un cartello scritto a mano. «La chiusura è un vero fallimento della Asl».

© RIPRODUZIONE RISERVATA