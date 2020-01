Castelli, via del Vivaro disseminata di buche killer: sos degli automobilisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade dissestate, disseminate di vere e proprie buche killer, ai Castelli fanno saltare gli pneumatici agli automobilisti e provocano sempre più spesso incidenti in moto e scontri violenti tra macchine. Via del Vivaro che attraversa i territori di Rocca di Papa, Rocca Priora e Velletri, è sicuramente la prima strada in classifica per manto deteriorato non solo con visibili voragini, ma anche con moltissime buche piccole e profonde, micidiali se si prendono in pieno con ciclomotori o vetture.«È veramente una situazione paradossale e insostenibile – dice un impiegato che tutti i giorni deve raggiungere Nemi passando per la via del Vivaro – la Città Metropolitana che ha la competenza sulla strada non ha ancora messo riparo ai rattoppi saltati mesi fa con i primi giorni di maltempo. Siamo migliaia i pendolari che ogni giorno la percorrono. Gli addetti della Città Metropolitana hanno disseminato la via di cartelli di pericolo e di limiti a 30 chilometri orari, ma a riparare le voragini ancora non ci pensano: è una vergogna».Non è solo il Vivaro a essere in queste drammatiche condizioni. Ci sono altre arterie di collegamento strategiche ridotte a un vero e proprio colabrodo. C’è via Tenutella che scende da Albano verso la Nettunense, una strada per un tratto comunale, ma anche provinciale che ricade nei comuni di Albano e Ariccia. Qui, ci sono crateri enormi e pericolosi. In quasi quattro chilometri di strada molto frequentata, dove c’è anche un mercato ortofrutticolo all’ingrosso, case e tante attività commerciali, si è creato un vero cimitero delle borchie perse dagli automobilisti a causa del manto dissestato. Anche via di Cancelliera è in pessimo stato, strada di collegamento tra la via Nettunense e l’Ardeatina. Una zona artigianale con molteplici fabbriche e grandi attività, centri logistici nazionali e internazionali, principale fulcro commerciale e industriale che si trova tra l’area castellana e il litorale. La situazione è davvero allarmante: sono sprofondati i tombini, l’asfalto è completamente corroso, le buche sono di dimensioni impressionanti. I residenti continuano a denunciarne il degrado, furiosi perché gli enti non ascoltano i loro appelli: «Così non si può andare avanti – dicono – ci sono tamponamenti e incidenti all’ordine del giorno e abbiamo paura a percorrere questa strada. La situazione è ancora più grave adesso che il manto stradale con le basse temperature ghiaccia e crea una patina scivolosa sulle voragini. Siamo in vero e proprio pericolo, i cartelli che ci invitano a mantenere bassi i limiti di velocità non sono dei deterrenti utili. Qui rischiamo quotidianamente la vita per raggiungere il posto di lavoro».Critico il tratto della via dei Laghi che ricade nel Comune di Velletri. In prossimità delle curve più vertiginose manca la visibilità e l’asfalto è talmente rovinato che è facile sbandare con l’auto, figuriamoci con la moto. Il manto per un diversi chilometri è stato raschiato da mesi, ma non si è mai proceduto con l’asfaltatura.