Roma, da Castel Romano a San Pietro per derubare i turisti: arrestate tre baby ladre

Hanno 14, 15 e 17 anni le tre baby borseggiatrici, provenienti dal campo nomadi di Castel Romano, già più volte fermate in flagranza, arrestate nuovamente dai carabinieri della Stazione Vittorio Veneto dopo aver messo a segno un furto di portafogli ad alcuni turisti a bordo dei mezzi pubblici della Capitale.



Teatro del reato consumato dalle tre minori il bus di linea 64 che da Termini va a S. Pietro. I militari che stavano svolgendo un servizio preventivo a bordo del mezzo pubblico le hanno notate e quando sono entrate in azione le hanno bloccate. Recuperata l'intera refurtiva, le tre arrestate sono state portate in caserma e trattenute in attesa di condurle presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.