Furto da oltre 8mila euro all'Outlet Castel Romano: arrestati tre stranieri

Erano riusciti a togliere le placche antitaccheggio per rubare vestiti firmati all'Outlet di Castel Romano. Ma sono stati individuati e arrestati: si tratta di tre stranieri, identificati dagli agenti di polizia del commissariato Esposizione. Uno di loro, cileno, con numerosi precedenti di polizia, era riuscito a trafugare capi per un valore complessivo di 8226 euro, prezzo outlet 4936 euro. In manette sono finitti C.N.O. di anni 35 e M.V.C. di anni 41, e O.S.F. 66enne. © RIPRODUZIONE RISERVATA