Giovedì 12 Agosto 2021, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 20:20

Castel Gandolfo, il bagno serale finisce in tragedia: annega a 49 anni nel lago Albano. Il cadavere di un cittadino romeno di 49 anni è stato recuperato oggi pomeriggio: all'operazione hanno partecipato carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, la protezione civile, sub volontari, vigili del fuoco di Marino e sommozzatori del comando provinciale dei pompieri di Roma. L'uomo era scomparso ieri sera mentre faceva il bagno insieme agli amici con cui aveva cenato. Il cadavere è stato trasportato dalla mortuaria a Tor Vergata per l'autopsia.

Foto Luciano Sciurba