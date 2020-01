Roma, ancora cassonetti in fiamme nella notte: i roghi al Portuense

Ancora cassonetti in fiamme a Roma. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in zona Portuense, dove tre contenitori per l'immondizia hanno preso fuoco in due strade poco distanti. Un incendio di un secchione è divampato in via Pietro Maroncelli, mentre altri due cassonetti sono andati a fuoco in via Piero Colonna. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Da chiarire le cause degli incendi. Tra le ipotesi non si esclude il gesto doloso.

