Piromani nella notte da Prati a Montemario, al Nomentano: oltre dieci cassonetti in fiamme

Cassonetti a fuoco nella notte in diversi quartieri di Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre in varie zone: da Prati a Montemario al Nomentano, Tuscolano e La Rustica per evitare anche che le fiamme si propagassero alle vicine auto. Secondo quanto si è appreso dai pompieri, gli incendi hanno interessato più di dieci cassonetti. Ultimo aggiornamento: 10:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA