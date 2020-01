Incendiate decine di cassonetti dei rifiuti a Roma, distrutti anche auto e scooter

Continua l'emergenza cassonetti in fiamme a Roma. Non passa notte senza che qualcuno di essi, colmo oppure no, finisca in cenere e spesso le fiamme dolose si propagano alle auto e agli scooter nei pressi. L'altra è accaduto di nuovo a Monte Mario e a Spinaceto: almeno 20 i cassonetti distrutti. E sei le auto che hanno fatto la stessa fine, con colonne di fumo tossico che hanno avvolto i palazzi dei roghi. Incendi anche in via Stresa. Alle 2 quattro i cassonetti ad essere distrutti dal fuoco in via Luigi Zambarelli, al Portuense. Il rogo ha danneggiato due vetture.

Cassonetti e auto bruciate nella notte: 4 episodi in poche ore

Rifiuti a Roma, strade invase e roghi a catena: ecco la mappa del degrado



Un'ora dopo un altro cassonetto è stato danneggiato dalle fiamme in via Salvatore Lorizzo, a Spinaceto. I roghi ai cassonetti si susseguono ormai ogni notte e si sono registrati quasi in tutti i quartieri: a Vescovio, al Tuscolano, al Nomentano.



La notte prima di Capodanno sono stati bruciati oltre 25 cassonetti a macchia di leopardo in diversi quartieri. Pesantissimi i danni per Ama e i disagi per i cittadini. Gli investigatori non si sbilanciano: atti vandalici ma anche irresponsabili che pensano in questo modo di protestare per i miasmi che provengono da cassonetti trasformati in piccole discariche.

