Roma, a fuoco quaranta cassonetti dei rifiuti a Tor Bella Monaca: «Probabile incendio doloso»

Mercoledì 7 Luglio 2021, 12:45

Allarme rifiuti a Roma. Circa 40 cassonetti sono stati dati alle fiamme nella notte in zona Tor Bella Monaca. Il promo rogo è con molta probabilità doloso. In base a quanto rilevato dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri è stato appiccato poco dopo la mezzanotte, in via Domanico. E così sono andati in fiamme 20 cassonetti. Il secondo incendio si è verificato più tardi, alle 3.30, in via Giovanni Battista Scozza. Anche qui circa 20 cassonetti sono stati distrutti dalle fiamme di un rogo di origine dolosa, poi spento dai Vigili del fuoco. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto ROMA Allarme cassonetti a fuoco, dal 1° giugno più di 60... ROMA Tari, beffa per gli avvocati: chiesto il saldo di tutto il 2020 GENTE DI ROMA Rifiuti senza regole ROMA Il Comune accelera sulla discarica di Albano FUNERALE Foto

Roma, rifiuti: allarme cassonetti a fuoco, dal 1° giugno più di 60 interventi tra La Rustica, Tuscolano e Ostia

Cassonatti bruciati, l'ultimo bilancio

Nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere incendi di cassonetti sono stati dieci, con un centinaio di roghi spenti. Si va dall’Eur all’Ostiense, da La Rustica a Ostia e non mancano “doppiette” al Tuscolano. Nella settimana precedente, ovvero quella dal 21 al 27 giugno, i vigili del fuoco hanno lavorato su 17 interventi per un numero di contenitori dato alle fiamme ben superiore alle cento unità, mentre andando a ritroso sul calendario si contano fino al 20 giugno 26 interventi sempre nelle stesse zone.