Lunghe code sulla via Cassia per un incidente che si è verificato tra la via Braccianense e la via Trionfale in direzione di Roma. Un altro scontro, informa sempre Astral Infomobilità, all'altezza di via della Cappelletta della Giustiniana ha creato ingorghi nella zona. Luce Verde Roma segnala inoltre traffico intenso sul gra e sulle principali arterie stradali in entrata nella Capitale.