Roma, controlli dei carabinieri sulla Cassia: tre arresti

I carabinieri della compagnia Cassia hanno eseguito un’attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei fenomeni di microcriminalità, arrestando 3 persone in poche ore. Un 42enne italiano è stato arrestato in esecuzione di una sentenza definitiva, dovendo scontare 7 mesi di reclusione per il reato di evasione. L’uomo è stato portato in carcere a Rebibbia. I carabinieri hanno poi notificato un provvedimento di custodia cautelare in carcere ad un 56enne italiano, già in carcere per altro reato. Infine, hanno arrestato un 33enne italiano che li ha aggrediti quando sono intervenuti per una lite che stava avendo con la sua compagna ed un suo conoscente. L’uomo dopo aver aggredito i due, si è scagliato anche contro i militari. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA