Torna a colpire la "gang" dei supermercati, cassaforte smurata coi soldi degli stipendi

Hanno colpito ancora i quattro individui specializzati in colpi notturni nei supermercati. Il loro forte è trovare una via d’accesso che li porti nei locali per impossessarsi della cassaforte. Stesso copione la notte di domenica al ”Superconti” di via Casilina 1674. Sparita la cassaforte con i soldi da dare ai dipendenti, oltre 10.000 euro. Del saccheggio se ne sono accorti i dipendenti appena arrivati stamani sul posto di lavoro.Hanno trovato due porte d’accesso abbattute e poi sono andati a vedere negli uffici e la cassaforte non c’era più, smurata e portata via. Ecco che sul posto è accorsa la polizia che ha trovato calcinacci, arnesi da scassi ed anche asciugamani usati per evitare di fare rumore per portare via il forziere. La banda è riuscita a neutralizzare il sistema d’allarme, usando una speciale schiuma per la sirena. E’ almeno il quinto colpo in un mese dello stesso tipo. La banda aveva agito a Roma Nord, ed ha messo a segno un colpo anche anche al Todis di Case Rosse.