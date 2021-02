Casilino, rubano 12 chili di cavi elettrici: arrestata romena. E' caccia ai complici

Oro rosso. Così viene chiamato il rame, oggetto di furti. Dodici i chili di fili elettrici sono stati trovati dentro un passeggino trascinato da una nomade di 52 anni. La polizia l'ha rintracciata in zona Tor Bella Monaca dopo che ieri pomeriggio intorno alle 17, l’addetto alla sorveglianza di uno stabile, sede della ex concessionaria Ford, ha chiamato le forze dell'ordine per l’improvvisa assenza di energia elettrica e la manomissione della catena del cancello d’ingresso.

Poco dopo l'uomo, visto un gruppo di rom - due uomini e tre donne fuggire - ha iniziato a inseguirli. Durante la fuga i 5 si sono divisi: i due uomini si sono dileguati all’interno della stazione metro di “Grotte Celoni”, le 3 donne hanno proseguito nella fuga in direzione di viale Tor Bella Monaca. I poliziotti, in via del Fuoco Sacro, sono riusciti a rintracciare e a bloccare una delle donne intenta a spingere un passeggino. All’interno c'era un enorme sacco contenente numerosi cavi elettrici in rame pari a 12 kg. circa oltre ad arnesi per lo scasso, tra cui un martello con punta e taglio, un cacciavite e due torce. Accompagnata negli uffici del VI Distretto Casilino, la donna, identificata per S.G. è stata arrestata per furto aggravato. Proseguono le indagini per l’identificazione dei complici.

