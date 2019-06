Casilino Nuovo, cambia la sede del commissariato di polizia

Cambia sede il commissariato di Casilino Nuovo: da via delle Alzavole si sposterà a breve nella nuova struttura di via delle Cincie. A comunicarlo Marco Scialdone, Segretario Regionale LI.SI.PO. (Libero Sindacato di Polizia) Lazio. La nuova struttura era la sede della Motorizzazione Civile.

di proprietà del demanio e, dunque, sarà ceduta in uso al Commissariato di Pubblica Sicurezza “Casilino Nuovo”, a costo zero per l’Amministrazione - fa sapere il sindacato - La lentezza burocratica e la poca attenzione da parte di chi ne aveva le responsabilità, ha fatto sì che nel frattempo, per i vecchi edifici, l’Amministrazione pagasse un affitto mensile di diverse migliaia di euro, mentre per adeguare la struttura alla nuova destinazione d’uso, passassero ben cinque anni. Nel frattempo, per garantirne la vigilanza, sono stati impiegati uomini della Polizia di Stato, con turni “in quinta”, 24 ore su 24

.

Secondo gli agenti la sede di via delle Alzavole era inadeguata e le problematiche sono arrivate anche in Parlamento attraverso un’interrogazione parlamentare presentata da Carlo Fatuzzo (Partito dei Pensionati).

Il nuovo Questore di Roma Carmine ESPOSITO, si è subito distinto per impegno e professionalità nel fare accelerare il compimento dell’opera de quo, recandosi personalmente sul posto e fare il punto della situazione con gli appaltatori e i responsabili del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, prendendo l’impegno di far consegnare i lavori ultimati entro la fine del corrente mese di Giugno

