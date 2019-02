Roma, Mef scrive alla Raggi: lo sgombero di CasaPound non è una priorità

Ultimo aggiornamento: 11:51

Il Mef ha scritto il Campidoglio: lo sgombero di Casapound non è una priorità. Il palazzo di via Napoleone III occupato da CasaPound non è a rischio crollo né presenta particolari problemi sotto il profilo igienico e per questo «non rientra tra le priorità sul fronte sgomberi». È la posizione espressa dal ministero dell'Economia in una lettera fatta pervenire dal Mef alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo la mozione approvata in Assemblea capitolina col voto favorevole del M5s.«Come volevasi dimostrare, il palazzo di via Napoleone III non desta preoccupazioni, non ha problemi di alcun genere, non ci sono provvedimenti giudiziari in corso e quindi non ci sono motivi per sgomberarlo». Così Simone Di Stefano, leader di CasaPound, commenta la lettera inviata dal ministero dell'Economia, nella quale si specifica che lo sgombero non è una priorità per prefettura e demanio. «La sede di CasaPound rimarrà nel palazzo di via Napoleone III e lo stabile non sarà sgomberato almeno finché esisteranno centri sociali: una volta sgomberati tutti i centri sociali, allora vedremo - aggiunge Di Stefano - Difenderemo la nostra occupazione fino alla fine, e su questo si mettessero tutti l'anima in pace perché la questione non sarà risolta a breve». «Sono convinto che la questione sia solo politica - continua il leader di CasaPound - serve ai 5Stelle per fare muscolo nei confronti di Salvini, per questo continuo braccio di ferro con la Lega che danneggia solo il Movimento 5 Stelle, che perde consensi. Dovevano fare una rivoluzione nelle città dove avevano vinto, ma così non è stato e continuano a perdere terreno a beneficio di Salvini: fanno solo la figura degli spacchettati».