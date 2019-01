Roma, guidava ubriaco e senza patente: arrestato un Casamonica

Era notte fonda, quando una pattuglia della stazione carabinieri Tor Vergata lo ha notato zigzagare a bordo di una Classe A, in via Casilina. Raggiunto e bloccato dopo poco, i carabinieri si sono ritrovati davanti ad un 45enne romano, appartenente alla famiglia Casamonica, che hanno subito riconosciuto, dato i suoi numerosi precedenti e lo hanno arrestato, per l'inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che lo vede obbligato a permanere in casa in orari notturni.



Successivamente i militari, hanno accertato che il 45enne è era alla guida senza patente, perchè revocata e visto il forte odore di alcool che percepivano, gli hanno intimato di sottoporsi all'alcoltest. L'automobilista si è rifiutato e pertanto è stato anche denunciato in stato di libertà. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

