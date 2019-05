Casalotti, «Noi ripariamo le rotatorie, i politici alle inaugurazioni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A spasso per le vie di Casalotti, è tutto un «ci ha pensato Sandro». La rotatoria malconcia? Il giardinetto ridotto a simil-giungla? Il marciapiede sbeccato e quindi pericoloso per anziani e bimbi? «Sandro ha fatto il miracolo». Dove non arriva il Campidoglio, c’è la buona volontà di questo antesignano del retake, che da quattro anni, supportato da aiutanti-residenti sempre più numerosi, rimette in sesto gli acciacchi della periferia. «Sono nato e vissuto qui, insieme ai miei sette fratelli.Una mattina d’agosto, era l’alba, ho deciso: almeno un’ora al giorno la dedico al mio quartiere». Sandro Francesco Piave ce lo racconta dalla “rotatoria delle farfalle”, su via di Casalotti. Rimessa a lucido, con piante di ogni specie, soprattutto mimose di un giallo che ammalia. «La sindaca è andata a inaugurare un parchetto che io avevo cercato di rendere accogliente. Non mi hanno neanche invitato, ma pazienza, non voglio fare polemiche, né politica, è solo che amo questo quartiere, tutto qui». E mostra un sorriso sincero. Gli abitanti di Casalotti hanno lanciato una petizione chiedendo al Campidoglio «un pubblico encomio».È online da pochi giorni, ha già raccolto 479 firme. «Mi aiutano tutti - dice ancora Sandro - chi mi da i buoni benzina, chi mi offre da bere, chi mi taglia il legno per aggiustare le panchine». La buona volontà non arriva a tutto. Per esempio sul fronte dei trasporti, altra piaga. «Lo sa quanto ci si mette per arrivare da Boccea? Un’ora. E in teoria è qui dietro», dice Carlo Ceccarelli, 49 anni, addetto delle pulizie. «Io per andare al lavoro, sulla Nomentana, ci impiego due ore. Due. Mi sveglio alle 4.30, prendo il bus notturno. E fino a qualche anno fa dicevano che qui sarebbe arrivata la metropolitana».