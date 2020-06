«Sulle questioni del movimento generale e sulle regole dei due mandati e tutte le altre regole che abbiamo, noi, come Rousseau, gestiamo i processi quindi nel momento in cui ci sono queste regole facciamo in modo che vengano rispettate oppure facciamo in modo che i probiviri abbiano le informazioni che gli servono». Davide Casaleggio, proprietario della piattaforma Rousseau, manda un messaggio chiaro a quanti nel M5S vorrebbero correre per un altro giro, praticamente tutta l’attuale classe dirigente: ministri e big che siedono che in Parlamento.

La guerra nel Movimento tra il figlio del Fondatore e gli “eletti”, come Luigi Di Maio a Paola Taverna ormai è totale. Con gran parte dei deputati e senatori che ormai si rifiutano di pagare la quota mensile di 300 euro a Rousseau. Casaleggio sa che nel futuro del Movimento potrebbe diventare un service esterno e non più il motore come è stato fino al governo con la Lega. Con lui c’è “solo” Alessandro Di Battista che ha ancora un giro in Parlamento da poter spendere al contrario dell’attuale nomenklatura.

In questa guerra rischia di rimetterci anche Virginia Raggi, la sindaca di Roma - così come la collega di Torino Chiara Appendino - per ricandidarsi ha bisogno di una deroga e di una votazione su Rousseau. Dal Campidoglio si dicono «sereni», convinti che le parole di «Davide non siano rivolte a Virginia». Ma in questa fase, la tensione è talmente alta che Casaleggio potrebbe impuntarsi anche sulle “sindache”. Come? Non mettendo a disposizione Rousseau per il voto degli iscritti. Un modo per creare un problema in più all’attuale dirigenza grillina che così cadrebbe ancora di più nel caos.

D’altronde molti big nelle settimane scorse puntavano a usare Raggi come un grimaldello per buttare giù per sempre il totem dei due mandati. Ma Casaleggio è pronto all’ultima battaglia. In questo Vietnam ecco Dibba: «Se Virginia si candida farò campagna elettorale per lei». Si va verso il terzo mandato?

