Casal Bruciato, Procura indaga per istigazione odio razziale

Un fascicolo di indagine è stato aperto dalla Procura di Roma sui fatti avvenuti nei giorni scorsi a Casal Bruciato, zona est della Capitale. Il reato per cui si procede è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, così come sancito dall' articolo 604 bis del codice penale. A piazzale Clodio è stata depositata una prima informativa della Digos. Al momento il fascicolo è contro ignoti ma gli inquirenti proseguiranno nell' analisi dei video per identificare gli autori dei disordini.

Casal Bruciato, parla la famiglia rom: «Da qua non ci muoviamo, perdoniamo tutti»



Ieri c'erano stati i primi denunciati per le proteste avvenute contro l'assegnazione di una casa popolare ai nomadi. Tra questi anche chi ha urlato la frase «ti stupro» al passaggio della donna rom con la bambina. Identificati e denunciati anche chi ha insultato con frasi razziste la famiglia rom.

Intanto oggi il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in collegamento da Castelvetrano, in Sicilia, a «L'aria che tira» su La7, ha parlato della la vicenda di Casal Bruciato e dell'iniziativa del sindaco di Roma, Virginia Raggi, che ha difeso il diritto alla casa della famiglia rom: «Il sindaco Raggi porta avanti il suo mandato e cerca di risolvere i problemi nelle sue periferie». Sempre sul caso, il ministro ha spiegato: «Secondo me ci sono razzisti che soffiano sul disagio, è andata CasaPound che ha soffiato sul disagio delle famiglie. Il Papa ha fatto un grande gesto incontrando quelle persone perchè al di là delle tensioni non si può dire a una donna 'io ti stuprò o a un bambino 'io ti ammazzò».

Ultimo aggiornamento: 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA