Casal Bruciato, il premier Conte: «La legge va applicata»

Urla e insulti contro la Raggi ieri a Casal Bruciato, dove la sindaca di Roma ha difeso il diritto alla casa popolare per una famiglia rom. «Prima gli italiani, poi gli altri», la critica però Di Maio. E oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal vertice dei leader a Sibiu, in Romania, a chi gli chiede delle vicende di Casal Bruciato risponde: «La legge va applicata».

Casal Bruciato, l'autogol di Virginia Raggi: blitz dai rom, ma Di Maio la boccia

In mattinata interviene anche il Questore di Roma, Carmine Esposito, assicurando che gli eccessi sono al vaglio degli inquirenti. «Per me vale solo il principio che deve essere rispettata la legge da parte di chiunque: la libertà di manifestare è un diritto costituzionalmente tutelato e va garantito, ma nel contempo deve essere rispettata la legge. Naturalmente tutto quello che è accaduto è al vaglio degli inquirenti, ci sono situazioni che sono state sottoposte alla autorità giudiziaria, ci sono delle denunce perchè gli eccessi sono eccessi». Esposito ha poi aggiunto: «La manifestazione del pensiero, non lo dico io, ma la Costituzione, deve avvenire in maniera pacifica. I cittadini devono essere liberi di manifestare ma nel rispetto della legge. Ci tengo a ringraziare i miei poliziotti che sono un baluardo per la democrazia», ha concluso.

L'Anpi esprime il suo sostegno alla sindaca Raggi, per la sua presenza a Casal Bruciato. «E ringrazio tutti coloro che in questi giorni stanno presidiando il diritto, stabilito per legge, di una famiglia rom ad avere una casa - afferma Carla Nespolo, presidente nazionale Anpi - Sono ignobili e inaccettabili le minacce aizzate e praticate dai fascisti di CasaPound contro degli inermi uomini, donne e bambini che da giorni sono costretti a rimanere chiusi in casa per il terrore di essere aggrediti. Auspico che venga ristabilito il pieno rispetto dei diritti umani, unico garante della convivenza civile. Questo clima di squadrismo non è più tollerabile».

