Paura questa mattina a Casal Bruciato: intorno alle 6.30 un pezzo di cornicione è caduto da un palazzo di via Sandro Sandri. fortunatamente non ci sono stati feriti, ma un'auto è rimasta danneggiata. Sul posto la polizia locale del Gruppo Tiburtino e i vigili del fuoco che hanno transennato per motivi di sicurezza l'area interessata. Ultimo aggiornamento: 12:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA