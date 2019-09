Roma, gestiva una “casa di appuntamenti” sulla Casilina: arrestata una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento della immigrazione clandestina. Sono queste le accuse di cui dovrà rispondere W. J. una donna di 45 anni, arrestata dalla polizia perchè a gestire una casa di appuntamenti sulla Casilina. A testimoniare i fatti una 36enne cinese arrivata lo scorso agosto in Italia con la promessa di un lavoro. La 45enne decideva le tariffe per l'intrattenimento dei clienti, che variavano a seconda del grado di intimità e di attenzioni che questi chiedevano di ricevere, tuttavia i soldi andavano tutti nelle sue tasche.Le vittime lavoravano dalle nove del mattino fino a sera e in cambio ricevevano soltanto vitto e alloggio. L'attività investigativa, partita dagli annunci pubblicati online e su un quotidiano, ha portato gli agenti del commissariatoCasilino, diretto da Michele Peloso, a concentrarsi mediante appostamenti sull'appartamento in via Casilina. Il continuo andirivieni di uomini ha confermato i sospetti e li ha indotti a fare irruzione nell'abitazione dove, oltre allavittima 36enne, c'era anche la sua sfruttatrice. La Polizia ha sequestrato i telefoni utilizzati per l'attività, 160 euro in contanti e diverse confezioni di preservativi.