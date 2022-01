Roma, maxi-casa abusiva in biblioteca per la vedova del travet comunale

Mercoledì 12 Gennaio 2022, 00:36

Un appartamento abusivo di circa 90 metri quadri, vista parco, a Roma Nord. Dentro la biblioteca del Comune. Oggi ci abita la vedova di un impiegato comunale, scomparso nel 2018 e che aveva occupato i locali 13 anni fa. Per il Campidoglio non aveva alcun titolo per abitare lì. Ma non ha mai traslocato. Dal buco nero dei 1.646 appartamenti comunali intestati a inquilini morti da anni - qualcuno è deceduto addirittura nel ‘98 - affiorano casi come questo. Immobili di utilità sociale, occupati senza titolo dagli stessi dipendenti di Roma Capitale e trasformati in appartamenti a disposizione dei travet e delle loro famiglie. Beni addirittura "ereditari".