Giovedì 14 Aprile 2022, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 07:04

Nel fine settimana di Pasqua l'open day con prenotazione obbligatoria per richiedere la carta d'identità elettronica si svolgerà nella sola giornata di sabato 16 aprile, presso i tre chioschi di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune, con orario 8.30-16.30, e presso il Municipio XI, in via Portuense 579, dalle 8.30 alle 15.30. A partire dalle ore 9.00 di venerdì 15 aprile, fino a esaurimento delle disponibilità, saranno attive le prenotazioni su AgendaCie, la piattaforma on line del Ministero dell'Interno. «Grazie alla grande disponibilità del personale di Roma Capitale, il giorno della vigilia di Pasqua abbiamo confermato l'apertura straordinaria degli ex Punti di Informazione Turistica e del Municipio XI per fare richiesta della Cie. Allo scopo di garantire ai cittadini la possibilità di accedere al servizio senza disagi, rimane necessario prenotare il proprio appuntamento il venerdì precedente e recarsi ai chioschi solo se muniti di conferma della prenotazione. Dopo le festività pasquali, a partire già da sabato 23 aprile, gli open day torneranno anche negli sportelli anagrafici dei Municipi», ha dichiarato Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

L'ITER

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. L'iniziativa segue il secondo open day della settimana scorsa per la richiesta della Carta d'Identità Elettronica, per il quale si è stata introdotta la prenotazione anticipata dal portale del Governo per favorire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini. Nei due giorni di open day, con le aperture straordinarie degli sportelli anagrafici nei Municipi II, IV, VII, VIII, XI, XII, XIII e XIV, e nei tre chioschi di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune, è stato garantito il totale delle 1361 richieste di Carte d'Identità Elettronica, prenotate in anticipo sul portale per i due giorni di apertura straordinaria. Per ridurre i tempi di attesa il Campidoglio sta lavorando con la Città metropolitana a un'altra iniziativa. Per migliaia di romani ci sarà la possibilità di fare la cie in altri comuni della provincia di Roma anche nei giorni festivi.

R.C.