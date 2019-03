Roma, per carnevale è boom di cortei ai Castelli tra musica e balli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi giorni di festa per il carnevale, edizione 2019. In molti comuni dell’hinterland romano, dai Castelli alla Valle dell’Aniene, sono in programma cortei di carri e gruppi mascherati. A Tivoli, oggi, una super domenica ricca di appuntamenti. Alle 10.30 corsa campestre tra le Villae con partenza ed arrivo da piazza Rivarola. Alle 14 sul belvedere Gramsci esibizione della palestra Tibur Club e poi dalle 15 l’attesa sfilata di carri e gruppi mascherati. In via Due Giugno, dalle 9 alle 13, ArcheoMercato della Terra con i produttori di Slow Food, con aperitivo della terra dalle 11. In piazza Tani, invece, dalle 10 alle 19 si svolgerà il mercato dell’artigianato Craft in the Square a cura dell’associazione l’Erba Voglio.Per tutta la giornata, poi, come tutte le prime domeniche del mese c’è l’ingresso gratuito a Villa d’Este, Villa Adriana e Santuario d’Ercole Vincitore. Martedì grande festa per la fine del carnevale in piazza Rivarola, dalle ore 15, con il concorso delle più belle maschere di bambine e bambini, oltre alla sagra della castagnola. A Guidonia Montecelio sfileranno, oggi alle 15, otto carri allegorici, 12 gruppi mascherati organizzati sia da associazioni che da scuole con in testa la banda musicale a dare il ritmo e il pubblico delle grande occasioni, visto che si punta a superare il record delle 20mila presenze in questa trentanovesima edizione. Partenza da via delle Gerbere, dove c’è la fabbrica della cartapesta, fino al monumento di Guidoni su via Roma. Martedì, poi, sfilata e gran finale con il rogo di Re Carnevale. Predisposto un piano del traffico per la chiusura di alcune vie del centro e per i divieti di sosta previsti su via Roma, dall’intersezione con il cavalcavia di via Pantano all’incrocio con via Ferrari (Fontana Dina), in largo Gramsci e piazza Baracca, su via dell’Unione e su tutte le traverse che convergono verso il corso principale. Questa mattina, nella circoscrizione di Colleverde, sfilata sotto la regia dalla Kairos con maschere e trampolieri in corteo fino in piazza, dove, per i più piccoli è stato predisposto zucchero filato, spettacoli di magia, mini volley ed animazione, con la partecipazione del centro anziani in versione hippy e figli dei fiori.Tanti appuntamenti anche in molti paesi dei Castelli Romani. Sfilate a Monte Porzio Catone con partenza alle 15 da via Roma e alle 18 festa in piazza Borghese con musica e balli. Si replica martedì grasso con la sfilata alle 16,30 e festa alle 18,30. A Velletri oggi e martedì corteo dalle 15 alle 19 da piazza Caduti sul Lavoro, corso della Repubblica e piazza Garibaldi. Ricco programma a Genzano con visite guidate a palazzo Sforza Ceranini (10-13 e 16-19). Dalle 9 alle 19 in via Garibaldi mercatino dell’artigianato e dalle 15 sfilata di carri, sbandieratori, musici, banda e trenino dell’Avis su corso Don Minzoni e corso Gramsci. Sempre dalle 15, fino alle 19, in piazza Tommaso Frasconi trucca bimbi, giostre, baby dance e balli. Martedì dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Frasconi carri allegorici, dalle 14 alle 19 in via Garibaldi ancora artigianato e grande sfilata su corso Don Minzoni e corso Gramsci. Dalle 16.30 alle 18 caccia alla maschera in via Belardi e da piazza Mazzini fine del carnevale con corteo funebre e processo a Re Carnevale. A Frascati oggi dalle 15.30 sfilata di gruppi in maschera da piazza delle Scuole Pie, alle 19 in piazza San Pietro spettacolo di luci e giochi laser. Martedì sfilata e, alle 18.40 in piazza Marconi, corteo funebre e cremazione del Pulcinella e spettacolo di fontane danzanti, giochi d’acqua di luce e di fuoco.Nell’alta Valle dell’Aniene sono diversi gli appuntamenti in agenda, oggi pomeriggio: a Subiaco, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano e Rocca Santo Stefano. Nella cittadina sublacense dopo il successo di pubblico di domenica scorsa si replica oggi pomeriggio alle ore 15.30. Il correo partirà da piazza Falcone, per raggiungere piazza della Resistenza, dove lo spettacolo continuerà fino alla serata. I carri che partecipano sono quattro: Aladin con le magie dell’estremo oriente, Dolcilandia con i dolci per i bambini, la comicità di Sherek e il mondo del circo con Circus. La sfilata verrà replicata anche martedì prossimo. Ad Anticoli Corrado, dove il carnevale si tramanda dal 1800, carri allegorici e gruppi mascherati, accompagnati dal complesso bandistico Ponte sull’Aniene di Anticoli Corrado e Roviano, si ritroveranno in via Torresini e raggiungeranno, dopo, piazza delle Ville, con musica, balli, frappe e castagnole. Appuntamento con le maschere e la musica anche ad Arcinazzo Romano, per la sfilata dei gruppi per le stradine del paese. A Rocca Santo Stefano si festeggia il carnevale solo oggi pomeriggio, con maschere, musica e castagnole in piazza.