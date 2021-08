Morta Carla Di Veroli, trovata senza vita in casa a Roma

Giovedì 19 Agosto 2021, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 16:06

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a sfondare la porta e ad entrare nell'appartamento insieme ai militari dei carabinieri, non c'era più nulla da fare. Dolore oggi a Roma per il ritrovamento del corpo senza vita di Carla Di Veroli, nipote di Settimia Spizzichino unica donna sopravvissuta alla deportazione degli ebrei dal Ghetto di Roma nel 1943.

Morta Piera Degli Esposti, icona di teatro e cinema. Aveva 83 anni, era ricoverata a Roma

Chi era Carla Di Veroli

La Di Veroli, 59 anni, già assessore nell'attuale VIII Municipio e delegata alla memoria sotto la Giunta di Ignazio Marino, è stata trovata senza vita riversa sul pavimento dell'appartamento che da tempo viveva all'Ostiense. A dare l'allarme un vicino di casa che non la vedeva da alcuni giorni e che si è insospettito per il cattivo odore. Sul posto i carabinieri, si attende l'arrivo del medico legale anche se nulla lascerebbe ipotizzare una morte violenta. La casa era in ordine e la porta chiusa da dentro.

Piera Degli Esposti, l'ultimo saluto in Campidoglio

Roma, una mappa delle pietre d'inciampo: per la prima volta sul sito del II Municipio

L'annuncio della Comunità Ebraica

Dalla Comunità Ebraica la presidente Ruth Dureghello: «Con il permesso della famiglia e con grande tristezza vi comunico che è venuta a mancare la nostra amica Carla Di Veroli. Appena possibile verrà comunicata la data del funerale. Piangiamo una grande donna, combattente e coraggiosa e con un immenso cuore ebraico. Baruch Dayan HaEmet».