​Cardiologia: un pronto soccorso a Roma per una cura immediata

Triplicata la mortalità per infarto, a comunicarlo sono i cardiologi della Sic (Società italiana di cardiologia) che si basano sui numeri contenuti in uno studio condotto su 4 ospedali e pubblicato sulla prima rivista al mondo di Cardiologia European Heart Journal che vede come suo coautore il Prof. Massimo Mancone coordinatore del dipartimento di cardiologia della Clinica privata di Roma Arsbiomedica.



L'Arsbiomedica ha attivato un pronto soccorso cardiologico aperto H24 con Medici Cardiologi pronti a gestire qualunque tipo di emergenza e garantire cosi una tempestiva assistenza.



"È importante trovare al giorno d'oggi una struttura che si ponga per il territorio quale punto di riferimento per il cuore e che possa garantire la rapidità d'intervento che questi casi richiedono. In Arsmedica l'abbiamo fatto" dichiara il Prof. Massimo Mancone.