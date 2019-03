Blitz antidroga a Tor Bella Monaca, i carabinieri arrestano 9 persone

I Carabinieri della Compagnia di Frascati stanno portando avanti un articolato piano di controlli preventivi nella zona di Tor Bella Monaca. Dopo i 6 arresti e le centinaia di dosi di droga - tra cocaina, hashish ed eroina - sequestrate dai militari, comunicati ieri - sono maturati altri sei arresti. In manette è finito un pusher romano di 67 anni, già conosciuto, sorpreso dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca in via dell'Archeologia con una ventina di dosi di cocaina in tasca e più di 200 euro in contanti ritenuti provento di spaccio; un romano di 22 anni - con precedenti e sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Roma - sorpreso mentre si intratteneva con un'altra persona con precedenti in palese violazione delle prescrizioni a lui imposte dall'Autorità Giudiziaria; un tunisino di 27 anni, sorpreso dai Carabinieri in strada nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Altre 25 persone soggette a misure restrittive alternative al carcere sono state controllate accuratamente dai militari. Nell'ambito della medesima operazione di controllo, i Carabinieri hanno segnalato al Prefetto 3 persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e marijuana, per uso personale e ispezionato alcuni esercizi commerciali del quartiere, risultati tutti in regola. Sono stati organizzati, infine, numerosi posti di controllo alla circolazione stradale che hanno portato all'identificazione di 110 persone e ad accertamenti su 45 veicoli.

