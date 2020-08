Ruba in negozio di cosmetici a via Tuscolana, arrestata 45enne romana

Tre persone sono state arrestate nelle ultime ore dai carabinieri del comando provinciale di Roma: due sono finite in manette per furto, una per evasione dagli arresti domiciliari. Per furto in abitazione è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari un 38enne di Monte Compatri con precedenti: i carabinieri di Frascati, su segnalazione al 112, sono intervenuti in un'abitazione di via Montemaggiore Belsito dal cui giardino, i vicini, avevano sentito provenire rumori. Il ladro voleva rubare una pompa elettrica della piscina esterna, in compagnia di un complice che è riuscito a dileguarsi, prima dell'arrivo dei militari.



Arrestata e sottoposta ai domiciliari anche una 45enne romana per rapina: la donna, con precedenti, è stata notata dai militari mentre usciva da una porta di emergenza di un negozio di cosmetici di via Tuscolana ed è stata subito bloccata. Sul posto i carabinieri hanno accertato che la 45enne, aveva rubato diversi prodotti dagli scaffali dopo aver aggredito con calci e pugni la titolare del negozio. L'altra persona finita in manette è un uomo, 33enne romano, che era agli arresti domiciliari ma si è allontanato dalla sua abitazione facendo scattare l'allarme collegato al braccialetto elettronico: è stato fermato dai carabinieri al momento del rientro in casa. Altre due persone, infine, sono state denunciate per ricettazione: si tratta di due giovani, un 23enne tunisino e un 24enne libico, trovati in via Dandolo in possesso di uno smartphone che risultava rubato poche ore prima a una 27enne romana in piazza Trilussa.

