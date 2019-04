Precetto pasquale per i carabinieri: cerimonia a Santa Maria del Popolo

Nella giornata di ieri, presso la Basilica di Santa Maria del Popolo, il Cardinale Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, unitamente a Don Donato Palminteri, Cappellano Militare della Legione Carabinieri Lazio, ha celebrato la Santa Messa in occasione del Precetto Pasquale, per i Carabinieri della Legione Carabinieri Lazio.



Alla celebrazione erano presenti il Generale di Divisione Andrea Rispoli, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, e una rappresentanza di Carabinieri dei vari Comandi Provinciali del Lazio, dei Gruppi di Roma, Frascati e Ostia, dei Comandi Carabinieri Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Corte dei Conti e quelli dei Dicasteri, Tribunali e Procure. Nella sua omelia il Cardinale De Donatis ha messo in relazione la funzione della Chiesa con quella dell’Arma dei Carabinieri, laddove la Chiesa attraverso il Cristo Risorto salva la gente comune dai “morsi dei serpenti velenosi” e il Carabiniere, ispirato dai valori tradizionali dell’Arma, arriva fino all’estremo sacrificio ed offre se stesso per salvare il prossimo, come fece Salvo D’Acquisto, ovvero soccorre quotidianamente in modo silenzioso e fedele come è avvenuto ieri con il salvataggio della vita di un bimbo per strada.

