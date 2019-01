Carabinieri, il comandante Gargaro promosso generale di brigata

Il Comandante provinciale dei carabinieri di Roma Francesco Gargaro è stato promosso generale di brigata; 52 anni, dal 3 settembre 2018 è alla guida del Comando di piazza San Lorenzo in Lucina dopo aver retto per due anni il Comando provinciale di Catania e aver ricoperto l’incarico di Capo ufficio del comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Questa mattina, il comandante della Legione carabinieri Lazio Generale D. Andrea Rispoli, con una rappresentanza di ufficiali dello stato maggiore, ha ricevuto il generale Gargaro per esprimergli i migliori auguri per la conseguita promozione. © RIPRODUZIONE RISERVATA