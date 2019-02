Ruba un cellulare in ospedale: arrestato dai Carabinieri

Ha rubato un cellulare dagli spogliatoi del personale sanitario dell'ospedale Policlinico Casilino, a Roma, ma è stato arrestato. Dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza «112», i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Casilina hanno arrestato un romano di 31 anni, nullafacente e con precedenti, per furto aggravato. L'uomo, approfittando dell'orario di apertura alle visite dei pazienti, ha raggiunto gli spogliatoi del personale medico da dove ha sottratto un telefono cellulare appoggiato sopra un comodino, per poi tentare la fuga. Ma non ci è riuscito perché è stato fermato nei corridoi dell'ospedale dai carabinieri intervenuti su segnalazione del personale della sicurezza interna che lo aveva notato poco prima aggirarsi in atteggiamento sospetto nella struttura. Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, mentre il telefono è stato restituito al legittimo proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA