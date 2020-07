​Carabinieri donano gadget e giochi a pazienti del Bambino Gesùino Gesù

Gadget dell'Arma, cappellini, quaderni e giochi donati stamattina dai carabinieri della stazione San Pietro ai piccoli pazienti dell'ospedale Bambino Gesù. «Tornati in reparto, i bambini si sono messi subito al lavoro per allestire la propria caserma giocattolo e sfidarsi in avvincenti gare di velocità con i modellini dell'Arma - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'ospedale -. Grazie per esserci sempre vicini!». «I Carabinieri Roma San Pietro hanno voluto regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù - scrivono i carabinieri in un post- Ma il vero regalo lo hanno fatto loro, a tutti noi, con la loro dolcezza».

