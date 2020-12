Dipinto fiammingo rubato nel 2006, restituito ad un avvocato romano

I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito al legittimo proprietario, un avvocato di Roma, il dipinto «Notturno con briganti e cavalli intorno a un fuoco» del pittore fiammingo Leonaert Bramer (1596-1674), conosciuto in Italia anche come Leonardo delle Notti. L'opera era stata rubata da ignoti nel febbraio 2006 all'interno di una casa d'aste di Roma e poi è ricomparsa all'incanto, in vendita per conto terzi, in un esercizio capitolino di settore. I militari hanno individuato la proposta di vendita del dipinto, un olio su ardesia delle dimensioni di 16x21 cm, del valore di 15 mila euro, nel corso del quotidiano monitoraggio del web finalizzato alla ricerca di beni rubati.

Le verifiche condotte attraverso la consultazione della «Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti», il più grande database al mondo di opere d'arte rubate gestito dal Comando TPC, hanno consentito di accertarne la provenienza furtiva, che ha trovato riscontro anche nel Bollettino delle ricerche «Arte in ostaggio» pubblicato nel 2006. I Carabinieri del Nucleo friulano hanno denunciato i presunti responsabili per le opportune valutazioni da parte della Procura di Roma - Pool Tutela del patrimonio artistico - che ha provveduto a restituire il bene culturale in collaborazione con il Nucleo TPC di Roma.

